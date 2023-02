Volkswagen-Aktie: Nun auch hier ein Rückzug aus dem Russland-Geschäft?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Nachdem sich Mercedes-Benz aus Russland zurückziehen möchte, überlegt auch Volkswagen den Verkauf ihrer russischen Vermögenswerte, darunter ein Autowerk in Kaluga. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass sie die Situation beobachten und verschiedene Szenarien erwägen, darunter auch den Verkauf an eine dritte Partei. Es wurde jedoch noch keine Entscheidung getroffen. Medienberichten zufolge könnte das russische Unternehmen Sistema Interesse an einer Übernahme haben, mit dem kasachischen Automobilhersteller Allur als potenziellem Partner.

Personelle Änderung stehen an!

Elke Temme, Leiterin des Geschäftsfelds Laden und Energie bei Volkswagen, tritt zurück. Ihr Nachfolger ist Giovanni Palazzo, ehemaliger Präsident und CEO von Electrify America, einem führenden Anbieter von Lade- und Energiedienstleistungen in den USA. Thomas Schmall, CEO von Volkswagen Group Components, betonte, dass Palazzo ein weltweit anerkannter Top-Experte sei und für Kontinuität und Weitblick stehe. Er werde die Strategie des Konzerns weiter vorantreiben.

Ein Aus- und Neubau von Autobahnen wird abgelehnt!

Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Industrievertreter haben die EU-Kommission vor den Folgen von neuen, zu strengeren Abgasvorschriften gewarnt, die möglicherweise zu Arbeitsplatzverlusten in Hunderttausenden Fällen führen könnten. Wissing betonte, dass Regulierungen die Mobilität fördern und nicht behindern sollten. Eine systematische Verknappung durch neue Vorschriften könnte den Aufschwung der E-Mobilität gefährden und Arbeitsplätze bedrohen. VW erklärte: “Wir teilen die Einschätzung, dass Euro 7 in der jetzt vorliegenden Form negative Beschäftigungseffekte für die europäische Automobilindustrie hätte.”

