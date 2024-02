Volkswagen Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Volkswagen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -0,6 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -6,77 Prozent im Branchenvergleich für Volkswagen bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Volkswagen mit 7,89 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,52 Prozent im letzten Jahr. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell auf 114,52 EUR geschätzt. Der letzte Schlusskurs (119,18 EUR) weicht somit um +4,07 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (114,4 EUR) mit +4,18 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, woraus sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger und die Diskussionen in sozialen Medien können ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Volkswagen neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sieben konkret berechnete Signale (4 "Gut", 3 "Schlecht"), wodurch sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung ergibt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern, was sich auf die Aktienkurse auswirken kann. Bei Volkswagen wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild auf "Schlecht" festgelegt wurde.