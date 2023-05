Volkswagen-Aktie: Kursziel und Prognose im Fokus

Die Volkswagen-Aktie hat in den letzten Jahren einen Bärenmarkt durchlaufen, doch in letzter Zeit konnte sie sich bei einem Support Minusbereich von rund 120 € stabilisieren. Nun steht möglicherweise eine neuerliche Aufwärtsbewegung bevor, mit einem Kursziel von 144 € auf der Oberseite. Das US-Analysehaus Bernstein Research belässt die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Quartalszahlen auf “Market-Perform” mit einem Kursziel von 147 €. Die kanadische Bank RBC sieht in der Volkswagen-Aktie sogar noch mehr Potential und belässt die Einstufung auf “Outperform” mit einem Kursziel von 181 €.

Übertroffene Erwartungen

Laut Analysten von Bernstein Research hat Volkswagen im ersten Quartal den Umsatz und die Profitabilität (Ebit-Marge) übertroffen. Auch RBC lobt das Unternehmen für eine positive Überraschung im ersten Quartal. Trotzdem...