Volkswagen-Aktie: Kursziel gesenkt – wie sieht die Zukunft für den Autobauer aus?

Morgan Stanley senkt das Kursziel für die Volkswagen-Aktie von 170 auf 154 Euro, während Barclays den Wert bei 150 Euro sieht. Trotz der Senkung sind viele Analysten positiv gestimmt und sehen noch Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs, der seit rund einem Jahr innerhalb eines Abwärtstrends verläuft. Die Unsicherheit bei Anlegern kommt jedoch von den Auswirkungen des Umbruchs in der Autobranche, insbesondere in Bezug auf die Verluste von Marktanteilen in China. Die Quartalszahlen von Volkswagen am 04. Mai werden erwartet und könnten den Aktienwert beeinflussen. Rücksetzer könnten auf Kaufinteresse treffen, während ein Anstieg über das April-Hoch eine Erholung des Kurses einleiten könnte.

Die Volkswagen AG ist ein deutscher multinationaler Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und...