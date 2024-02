Volkswagen Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Aktienkurs von Volkswagen hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 9,87 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 0,79 Prozent, wobei Volkswagen aktuell 8,16 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Volkswagen aktuell bei 114,8 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 116,64 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 111,58 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sechs Tagen von negativer Kommunikation dominiert wurde. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Volkswagen-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Punkt positiv bewertet.

