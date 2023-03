Volkswagen Aktie: Konkrete Entwicklungen in Sicht!

Die Volkswagen-Aktie befindet sich derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs GD200 von 139,36 USD, was einem positiven Signal entspricht. Allerdings liegt der Kurs mit 121,98 USD um -12,47 Prozent unter diesem Trendsignal. In Anbetracht des gleitenden Durchschnittskurses GD50 in Höhe von 138,20 USD ergibt sich aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von -11,73 Prozent in den letzten 50 Tagen. Daher wird die Aktie als “Schlecht”-Wert eingestuft.

RSI-Signal im positiven Bereich: Das Volkswagen-Aktienkursgeschehen

Der Relative Stärke Indikator (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um den aktuellen Status eines Titels zu bestimmen. Volkswagen wird anhand des 7- und 25-tägigen RSI bewertet. Der 7-tägige RSI liegt aktuell bei 48,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft...