Volkswagen Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 114,52 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 119,18 EUR weicht um +4,07 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 114,4 EUR nahe am letzten Schlusskurs (+4,18 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent. Andere Aktien aus der "Automobil"-Branche sind im Durchschnitt um -0,6 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -6,77 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Volkswagen mit -7,89 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,52 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Volkswagen liegt bei 40,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 40,93, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Volkswagen aufgegriffen. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine überwiegend positive Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Volkswagen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.