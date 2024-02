Volkswagen Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Volkswagen wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 9,6 Punkten, was bedeutet, dass die Volkswagen-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 42,22, was darauf hindeutet, dass Volkswagen weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Volkswagen eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Volkswagen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Volkswagen-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent, was 9,87 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 0,79 Prozent, wobei Volkswagen aktuell 8,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Volkswagen auf 114,8 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 116,64 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,6 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 111,58 EUR, sodass die Aktie mit +4,53 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Volkswagen somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".