Volkswagen Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 115,21 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 106,88 EUR liegt damit um 7,23 Prozent darunter und erhält aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 110,45 EUR weist einen Unterschied von -3,23 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Volkswagen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Volkswagen mit -4,16 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,52 Prozent, wobei Volkswagen mit 6,67 Prozent deutlich darunter liegt. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung und der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt eine neutrale Bewertung für die Aktie. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Volkswagen hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Volkswagen festgestellt werden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Volkswagen in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

