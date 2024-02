Volkswagen Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Volkswagen von 119,66 EUR zeigt eine Entfernung von +4,52 Prozent vom GD200 (114,49 EUR). Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 114,62 EUR auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,4 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Volkswagen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) zur Einschätzung, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, ergibt sich aktuell ein neutraler Stand für Volkswagen. Der 7-Tage-RSI beträgt 34,41 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 37,98 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von Volkswagen durch die Redaktion führte. Es wurde deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit der Anleger ist gestiegen, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Aufmerksamkeit führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einem "Gut"-Rating der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.