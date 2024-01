Volkswagen Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Volkswagen hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,89 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der Automobilbranche in diesem Zeitraum betrug 4 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die VW-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Volkswagen liegt derzeit bei 47 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 38,91 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftsein. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Volkswagen war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden 7 positive Signale und keine negativen Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Volkswagen-Aktie sowohl im 200-tägigen als auch im 50-tägigen gleitenden Durchschnitt nahe liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Volkswagen-Aktie aufgrund der Branchenvergleiche, des RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.