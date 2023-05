Volkswagen Aktie: Hintergründe und Entwicklungen

Im ersten Quartal erreichte der Volkswagen-Konzern lediglich eine Rendite von etwa 3 Prozent, was nicht gerade vielversprechend ist. Unternehmenschef Oliver Blume zufolge sind unter diesen Umständen keine wichtigen Zukunftsinvestitionen möglich. Daher strebt er ein Ziel von rund 6,5 Prozent Umsatzrendite an. Dies soll in den kommenden Jahren durch einen Strategiewechsel erreicht werden: Nicht mehr die Marken im Konzernverbund sollen entscheidend sein, sondern die jeweilige Plattform.

Kostensenkung bei VW angestrebt

Auch VW-Konzernvorstand Schäfer sieht großes Potenzial im Bereich der Kosteneinsparungen und möchte “Synergien” zwischen den Marken nutzen. Schäfer plant durch die Ausrichtung auf Plattformstrategie beim Skoda Superb sowie VW Passat ungefähr 600 Millionen Euro einzusparen. Dennoch hat bisher die Vorstellung dieser...