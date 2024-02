Volkswagen Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung und technische Analyse von Volkswagen-Aktien wurden von unseren Analysten untersucht. Die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Volkswagen waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie. Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine positive Bewertung aufgrund von sieben berechneten Signalen (4 "Gut", 3 "Schlecht"). Somit wird Volkswagen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Volkswagen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 114,52 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 119,18 EUR lag, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (114,4 EUR) ergibt eine neutrale Bewertung aufgrund des nahezu gleichen Schlusskurses (+4,18 Prozent).

Im Branchenvergleich erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche eine Underperformance von -6,77 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Volkswagen 7,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Volkswagen liegt bei 40,59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,93, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich für Volkswagen also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse, während die Aktie im Branchenvergleich schwach abschneidet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in Zukunft gestalten werden.