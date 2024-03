Volkswagen Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Volkswagen wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte. Daraus ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde für Volkswagen auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,4 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Volkswagen weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Volkswagen daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird Volkswagen auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 114,6 EUR, während der Kurs der Aktie (119,16 EUR) um +3,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +2,65 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Volkswagen mit einer Rendite von -7,91 Prozent mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -0,39 Prozent schneidet Volkswagen mit 7,51 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.