Volkswagen Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Volkswagen-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Volkswagen-Aktie liegt bei 53,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 39,84 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Volkswagen eine Performance von -1,82 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Automobile"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -0,76 Prozent, was bedeutet, dass Volkswagen im Branchenvergleich um -1,07 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 0,27 Prozent, wobei Volkswagen 2,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Volkswagen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt die negativen Meinungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage kommt die Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich auch vier Handelssignale ermitteln, davon 2 Gut- und 2 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt zu einer letztlichen "Neutral" Einstufung der Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Volkswagen bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse zeigt Volkswagen interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.