Volkswagen-Aktie: Gibt es endlich Aufwind in Sicht?

Im Zuge eines Aufschwungs am Aktienmarkt konnte auch die Volkswagen-Aktie am Montag deutliche Gewinne verbuchen. Gegen Mittag stand das Papier mit einem Plus von 1,48 Prozent bei 124,76 Euro (Stand: 03.07.2023, 12:15 Uhr).

Allerdings war die VW-Aktie im Vergleich zu den vorangegangenen zwölf Monaten immer noch um 1,76 Prozent gesunken. Anleger stellt sich nun natürlich die Frage, ob es sich bei dem jüngsten Anstieg lediglich um eine momentane Erschütterung handelt oder ob dies der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist.

Jüngste Analystenmeinungen zur VW-Aktie deuten darauf hin, dass die Stimmung durchaus positiv ist.

Volkswagen-Aktie: Jose Asumendi von JPMorgan setzt Kursziel auf 193 Euro fest

Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan hat sein Kursziel für die VW-Aktie am letzten Juniwochenende unverändert bei 193 Euro gelassen...