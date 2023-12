Volkswagen Aktie: Geht es jetzt los?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Hype rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Im Falle von Volkswagen wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wurde.

Ein weiteres Analyseinstrument, der Relative Strength Index (RSI), wurde ebenfalls angewandt. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass Volkswagen momentan überverkauft ist, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine neutrale Bewertung, da Volkswagen weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse ergab, dass Volkswagen kurzfristig als "Gut" eingestuft wird, da der Kurs um 7,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf langfristiger Basis wurde die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -2,26 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zu Volkswagen veröffentlicht, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Die Gesamtbewertung ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung. Darüber hinaus zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale von den Anlegern abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine gemischte Bewertung für Volkswagen, die als "Neutral" eingestuft wird.