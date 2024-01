Volkswagen Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen eine positive Einstellung zu Volkswagen gezeigt, wie eine Auswertung der sozialen Medien ergab. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch negative Aspekte des Unternehmens diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft. Zudem wurden 7 positive und keine negativen Signale identifiziert, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Volkswagen im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 6 Prozent niedriger. Die Rendite der "Automobile"-Branche in den letzten 12 Monaten war ebenfalls höher als die von Volkswagen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Volkswagen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 115,67 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (113,24 EUR) weicht um -2,1 Prozent davon ab, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "neutralen" Rating versehen, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Volkswagen liegt bei 47 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der einen Wert von 38,91 aufweist. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie daher eine "neutrale" Bewertung in diesem Bereich.