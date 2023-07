Volkswagen-Aktie: Fortlaufende Tristesse

Der DAX konnte am Donnerstag erneut an Fahrt gewinnen, während die Vorzugsaktien von Volkswagen weiter nachgaben. Mit einem Abschluss des Handelstages über 2 Prozent tiefer und dem Unterschreiten der Marke von 120 Euro im Laufe des Tages setzte sich der Trend sinkender Aktienkurse zum dritten Mal in Folge fort.

Die Verkaufszahlen für das zweite Quartal, die Volkswagen vor Börsenstart am Donnerstagmorgen präsentierte, waren eine Quelle neuen Verkaufsdrucks. Die Zahlen hinterließen bei Anlegern und Analysten einen enttäuschenden Eindruck. Das bereinigte operative Ergebnis lag zwar höher als im Vorjahr, aber dennoch unterhalb der Marktkonsensschätzungen. Hinzu kam ein schwacher Cashflow.

Anpassung des Auslieferungsziels nach unten

Obwohl es hinsichtlich der Finanzziele für das Gesamtjahr keine Änderungen gab, wurde das...