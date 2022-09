Volkswagen-Aktie: Fette Gewinne in Aussicht?

Liebe Leser, nach Möglichkeit strebt die Porsche AG den Börsengang im Herbst an: Schon Ende September beziehungsweise Anfang Oktober solle eine Teilmenge der Aktien des Sportwagenherstellers am Kapitalmarkt notieren, wie Volkswagen nach Gesprächen mit Management und Aufsichtsrat in der Nacht zum Montag verkündete. Angepeilt ist die Notierung in Frankfurt, sodass die gesamte Neuemission Ende des Jahres vollzogen werden dürfte. Die… Hier weiterlesen