Volkswagen Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Volkswagen wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Volkswagen weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 33,24. Somit erhält die Aktie für den RSI25 auch eine "neutral" Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,1 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Automobil"-Branche um 2,42 Prozent, was bedeutet, dass Volkswagen im Branchenvergleich um -2,31 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,07 Prozent im letzten Jahr, wobei Volkswagen 9,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "neutral" Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Volkswagen in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist, obwohl auch zwei Handelssignale auf "schlecht" hinweisen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Volkswagen bezogen auf die Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Volkswagen mit 114,8 EUR inzwischen um +7,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -1,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "gut" eingestuft.

