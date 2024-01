Volkswagen Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Volkswagen hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 1,99 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,36 Prozent im Branchenvergleich für Volkswagen. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Volkswagen 10,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Volkswagen mittlerweile auf 115,13 EUR. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 107,94 EUR, was einer Distanz von -6,25 Prozent zum GD200 entspricht und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hatte der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 110,52 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -2,33 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Volkswagen wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Volkswagen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Volkswagen zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Volkswagen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".