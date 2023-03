Volkswagen Aktie: Empfehlungen von Experten zurzeit auf Kauf ausgerichtet!

In den vergangenen drei Monaten hat sich kein Analyst zur Bewertung der Volkswagen-Aktie geäußert. Bisherige Bewertungen waren jedoch allesamt positiv, so dass das Gesamtrating als “gut” einzustufen ist. Aktuelle Berichte bekräftigen dies und das Rating für das Wertpapier im letzten Monat wird ebenfalls als “gut” bewertet.

Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf früheren Analysteneinschätzungen, beträgt 0,00 USD. Dies würde einem Abwärtsrisiko von -100% im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 119,62 USD entsprechen. Aus diesem Grund lässt sich keine Empfehlung aussprechen.

Zusammenfassend ist die Volkswagen-Aktie in der jüngsten Vergangenheit positiv bewertet worden. Derzeit gibt es allerdings keine neuen Analysen und aufgrund des hohen Abwärtsrisikos lässt sich keine konkrete Empfehlung abgeben.

Technische Analyse:...