Volkswagen Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Volkswagen derzeit bei 114,19 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 118,08 EUR beträgt. Dies ergibt eine Distanz von +3,41 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 117,36 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,61 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Volkswagen beträgt derzeit 13,76 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Volkswagen daher mit "Gut" in diesem Punkt der Analyse bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Volkswagen im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Punkt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Volkswagen-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Volkswagen mit einer Rendite von 5,28 Prozent mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Automobile"-Branche liegt Volkswagen mit einer Rendite von 3,72 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

