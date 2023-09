Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Volkswagen-Aktie hat in den letzten Wochen und Monaten auf dem Finanzmarkt für einiges an Gesprächsstoff gesorgt. Insbesondere die Markengruppe Core (MGC) des Volkswagen Konzerns schien die Effizienz und Profitabilität durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Schwestermarken Volkswagen, Škoda, SEAT/CUPRA und Volkswagen Nutzfahrzeuge verbessern zu wollen. Das Ziel ist, durch ein neues Steuerungsmodell die Leistungsfähigkeit der Markengruppen und gleichzeitig die Größenvorteile des Konzerns so effizient wie möglich zu nutzen. Dennoch erzählen die Indikatoren der Volkswagen-Aktie eine weniger ermutigende Geschichte: Der 200-Tage-Durchschnitt, der 100-Tage-Durchschnitt sowie der 38-Tage-Durchschnitt sind alle fallend, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirkt.

Die technische Analyse spricht Bände

