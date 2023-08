Volkswagen-Aktie: Eine herausragende Gelegenheit für Investoren?

Es ist allgemein bekannt, dass Volkswagen in dem entscheidenden chinesischen Markt zunehmend unter Druck steht. Besonders im Bereich der Elektrofahrzeuge, deren Verkaufszahlen in China viel schneller steigen als in Europa, hat VW bisher kaum eine bedeutende Position eingenommen. Die Marktführerschaft wurde bereits an BYD abgetreten.

VW kündigte neulich die umfangreiche Beteiligung an Xpeng an. Dieser Schritt wird von einigen Beobachtern als wichtige Maßnahme angesehen, um auf dem chinesischen Markt wieder Fuß zu fassen. Ferdinand Dudenhöffer hingegen äußerte gegenüber “Der Aktionär”, dass es eher darum geht das Geschäft mit China retten zu wollen – ein weniger optimistisches Bild.

Positive Perspektiven für die VW-Aktie?

Die Skepsis bei den Anlegern ist groß und lässt der VW-Aktie seit längerem keinen Raum sich von der...