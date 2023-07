Volkswagen-Aktie: DAX im Sinkflug - welches Kursziel sieht UBS?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der heutige Tag ist geprägt von Turbulenzen an den Börsen: Der DAX verzeichnet einen Verlust von über 1,8%, während der Euro Stoxx 50 sogar um mehr als 2,2% gesunken ist. Auch bei der Volkswagen-Aktie zeigt sich diese negative Stimmung, da die Bären die Kurse in Richtung 121 Euro drücken. Doch es gibt auch positive Nachrichten für den deutschen Autokonzern. Die renommierte Schweizer Großbank UBS hat vor der Quartalsberichtssaison der Autoindustrie ihre Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf “Neutral” belassen und ein Kursziel von 135 Euro genannt. Analyst Patrick Hummel geht davon aus, dass die Absatzvolumina gestiegen sind, die Gewinne jedoch nicht in gleichem Maße.

Auch aus China kommen neue Herausforderungen auf Volkswagen zu. Laut Reuters hat das Land ab dem 1. August Exportbeschränkungen für Gallium und...