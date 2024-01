Volkswagen Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Stimmungen. Analysten haben Volkswagen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Trotzdem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (3 "Schlecht", 3 "Gut"), was zu einer "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass Volkswagen in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Für Volkswagen wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität auf lange Sicht gemessen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Volkswagen-Aktie beträgt 90, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral" Einstufung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für Volkswagen.

Im Branchenvergleich erzielte Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,1 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 4,83 Prozent gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -4,73 Prozent führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Volkswagen 7,16 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

