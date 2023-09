Volkswagen-Aktie: Beständigkeit als Trumpfkarte!

Volkswagen bleibt trotz temporären Hürden auf dem Elektromarkt seiner E-Strategie treu. Dies gab der Markenchef Thomas Schäfer im Vorfeld der Automesse IAA in München bekannt. In einem Interview mit der Deutschen Presse Agentur äußerte er die Hoffnung auf eine Belebung des Bedarfs, und kündigte dabei an, bis zum Jahr 2027 insgesamt 11 neue Elektromodelle zu lancieren – ein Modell mehr als bisher geplant.

Trotz einer vorübergehenden Abnahme der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa geht Volkswagen davon aus, dass sich das Marktsegment für E-Autos in den kommenden Jahren signifikant vergrößern wird. Schäfer betrachtet diese momentane Kühlphase lediglich als “Zwischentief”. Preisreduzierungen wie sie aktuell von Tesla oder BYD umgesetzt werden, lehnt Volkswagen ab und teilte mit, nicht an solchen Preiskriegen teilnehmen zu...