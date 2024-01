Volkswagen Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Volkswagen zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -7,37 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,74 Prozent, wobei Volkswagen mit 9,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Volkswagen in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab 8 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Volkswagen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der insgesamt negativen Diskussionen in den Medien.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Volkswagen-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt einen neutralen Wert von 37, während der RSI der letzten 25 Tage mit 49,93 ebenfalls neutral ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass der Aktienkurs von Volkswagen ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Performance, Anlegerstimmung und das Sentiment in den sozialen Medien erhält, während der RSI ein "Neutral"-Rating zeigt.