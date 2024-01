Volkswagen Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Aktienkurs von Volkswagen hat im letzten Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien des gleichen Sektors ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen 9,51 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,14 Prozent.

Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 1,62 Prozent, sodass Volkswagen derzeit 8,99 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation, aber es gab verstärkte Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Volkswagen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Volkswagen in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ist Volkswagen derzeit +3,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

