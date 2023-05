Volksbank Mittweida erweitert Produktportfolio für Firmenkunden mit Sachbezugskarten zur Stärkung der Region

Freising (ots) -Die Volksbank Mittweida eG startet den Vertrieb von Sachbezugskarten, die vom E-Geld-Institut PayCenter herausgegeben werden und bietet somit ihren Firmenkunden ein innovatives Kartenprodukt für deren Mitarbeiter. Regionalbanken, wie die Volksbank Mittweida, eignen sich bestens als Vermittler von Sachbezugskarten. Mit bereits ortsansässigen Unternehmen im Kundenstamm bietet besonders die Kartenvariante Regionalkarte eine gute Möglichkeit, die Bindung von Mitarbeitern zu unterstützen sowie den Einzelhandel in der Region zu stärken.Was ist die Kartenvariante "Regionalkarte"?Mit Sachbezügen können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mit einem steuerfreien Extra bis zu 50 EUR pro Monat belohnen. Die Kartenvariante "Regionalkarte" stellt hierbei eine innovative Alternative zu den klassischen Sachbezügen via Warengruppen- und Händlerkarten dar. Unternehmen und deren Mitarbeiter können die gewünschte Region individuell festlegen. Mit diesen Sachbezugskarten kann dann bei allen Mastercard® Akzeptanzstellen im gewählten Postleitzahlgebiet eingekauft und somit der Einzelhandel in der Region gestärkt werden. Alle Kartenvarianten der PayCenter können über ein Arbeitgeber- und Mitarbeiterportal flexibel und individuell gewählt und verwaltet werden.Vorteile für Regionalbanken beim Vertrieb von SachbezugskartenDer Vertrieb der innovativen und zukunftsweisenden Regionalkarte bietet Regionalbanken die vielversprechende Möglichkeit, ein neues, gewinnbringendes Produkt in das Portfolio des bereits bestehenden Kundenstamms der Firmenkunden aufzunehmen. So können zusätzliche Erträge generiert werden. Durch steuerfreie Zusatzleistungen wird die Bindung der Mitarbeiter an die Unternehmen und die Wirtschaft in der Region gestärkt und die Bank partizipiert an den Umsätzen der Karten. Die Zusammenarbeit mit dem Kartenherausgeber PayCenter hat den Vorteil, dass die Vertriebspartner auf ein im Markt etabliertes Produkt zurückgreifen können. Mit PayCenter haben Unternehmen einen Partner an der Seite, der sich um alle technischen Anforderungen und die Regulatorik kümmert. Eine Umsetzung mit einem bereits bestehenden Produkt kann schneller und wesentlich kostengünstiger als das Set Up eines eigenen Kartenprodukts erfolgen, das noch keine Akzeptanz im Markt hat."Als Regionalbank haben wir ein Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und Gemeinschaft, in der wir tätig sind. Die Einführung der Sachbezugskarte als neues Produkt für unsere Firmenkunden ermöglicht es uns, die Bindung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern zu stärken und gleichzeitig den Einzelhandel zu fördern. Wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu beitragen zu können, die Wirtschaft in unserer Region zu stärken und ermutigen auch andere Regionalbanken dieses innovative Produkt in ihr Portfolio aufzunehmen", so Florian Lohse, Abteilungsleiter Business Center der Volksbank Mittweida eG.Vertriebspartnerschaften für Sachbezugskarten bei der PayCenter GmbHAufgrund der hohen Nachfrage nach Sachbezugskarten im Markt arbeitet die PayCenter gerne mit Vermittlern zusammen und bietet Vertriebspartnerschaften an. Das neue CRM-System, auf das alle Vermittler kostenfrei Zugriff erhalten, ermöglicht eine einfache Verwaltung der Leads und damit ein unkompliziertes Onboarding neuer Kunden. Die Abrechnung der Vertriebspartner erfolgt über ein attraktives Provisionsmodell.Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Volksbank Mittweida. Als Regionalbank haben sie den direkten Kontakt zu regionalen Unternehmen, die sowohl ein Interesse daran haben, ihre Mitarbeiter zu binden als auch den Einzelhandel in der Region zu stärken. Wir sehen viele Synergien in der Partnerschaft mit Regionalbanken, begrüßen aber gerne weitere Vermittler aus verschiedenen Branchen. Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne bei der Implementierung dieser neuen Vertriebsquelle."Mehr Informationen zur Sachbezugskarte finden Sie unter: https://www.sachbezugskarte.de/Bei Interesse an einer Vertriebspartnerschaft können Sie unter folgendem Link einen Termin mit Dr. Peter Schönweitz vereinbaren: https://calendly.com/sachbezugskarte-kennenlernen/30minDie PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind im Bereich Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.Mehr Informationen zur PayCenter GmbH unter: https://www.paycenter.de/ueber-uns/Die Volksbank Mittweida gilt als eine der führenden Genossenschaftsbanken im Städtedreieck "Leipzig - Dresden - Chemnitz". Die Regionalbank steht für Innovation und Weiterentwicklung. Entgegen dem allgemeinen Trend wächst die Bank in Kunden-, Ertrags- und Mitarbeiterzahlen. Mit knapp 200 Mitarbeitenden betreut das Kreditinstitut ca. 39.000 Privat -und Firmenkunden mit allen klassischen Bankdienstleistungen. Die Bank ist bereits vier Mal als eines der 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand mit dem TOP100-Siegel ausgezeichnet worden.