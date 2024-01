Die VolitionRX-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Aktie von Volitionrx hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 1,22 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,9 USD erreicht hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -26,23 Prozent. Allerdings erhält die Aktie aufgrund des GD50, der in den vergangenen 50 Tagen einen Stand von 0,76 USD hatte, eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Volitionrx überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Volitionrx im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,79 Prozent erzielt, was 96,72 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 35,98 Prozent, und Volitionrx liegt aktuell 107,77 Prozent unter diesem Wert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.