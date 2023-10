VolitionRX Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Aktie von Volitionrx hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche (-188 Prozent) deutlich darunter liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (-121,65 Prozent) ist die Performance der Aktie schwach. Daher erhält Volitionrx in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 90,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Volitionrx ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-47,74 Prozent Abweichung) als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt (-18,18 Prozent) schlecht abschneidet. Zusammenfassend erhält Volitionrx basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

