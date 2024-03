Volex Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Volex-Aktie einmal mit „Gut“ bewertet und keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als „Gut“ eingestuft. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Volex. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 285,5 GBP im Blick und erwarten eine Entwicklung von 50,61 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 430 GBP ergibt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten mit der Stufe "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Volex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,48 Prozent erzielt, was 24,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,04 Prozent, wobei Volex aktuell 26,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Volex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Volex in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Auch die Aufmerksamkeit der Anleger für Volex nahm ab, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie mit "Schlecht" führt.