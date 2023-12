Volex Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Bewertung "Gut" für Volex abgegeben, während sie keine neutrale oder negative Einschätzung abgegeben haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus positiv bewertet. Im vergangenen Monat haben die Analysten eine ähnliche Einschätzung abgegeben: 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Zudem erwarten die Analysten bei einem aktuellen Kurs von 327,5 GBP eine Entwicklung von 31,3 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 430 GBP festgelegt. Diese Entwicklung wird ebenfalls als positiv bewertet. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Nur an zwei Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Volex. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet, mit einem "Gut" für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Volex derzeit eine Dividendenrendite von 1,37 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,39 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Volex jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

