Volex Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie von Volex wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 17,23 insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 32,76 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Volex. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Volex kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Volex in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Volex mittlerweile auf 280,85 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 330 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,5 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 296 GBP, was die Aktie mit +11,49 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Volex damit die Gesamtnote "Gut".