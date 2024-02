Volex Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Volex liegt bei 57,69, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38 für die Volex, was ebenfalls eine "Neutral" Einstufung bedeutet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Volex aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 18,6 liegt sie insgesamt 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der bei 37,18 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien wurde Volex in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Volex abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Volex, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 430 GBP. Dies bedeutet eine mögliche Steigerung um 35,65 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 317 GBP und führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" aus Sicht der Analysten.