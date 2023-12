Volex Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Volex diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Volex in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,13 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 7,42 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Volex im Branchenvergleich um +6,71 Prozent outperformed hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,3 Prozent im letzten Jahr, und Volex lag 5,83 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "gut" bewertet.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Volex-Aktie waren 1 Einstufungen "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich daher ein "gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine Analystenupdates zu Volex aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 430 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 32,1 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 325,5 GBP. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist daher "gut". Insgesamt erhält Volex von den Analysten ein "gut"-Rating.

Unsere Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Volex jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns als "neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität für Volex gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" bewertet.