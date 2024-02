Volex Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell zeigt der RSI für Volex einen Wert von 95,31, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Dividendenrendite für Volex beträgt 1,27 Prozent, was 2,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Volex ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,6 auf, was 50 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Volex besonders positiv diskutiert, wobei positive Themen an sieben Tagen dominierend waren, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

