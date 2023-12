Voleo Trading Systems Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse zeigt, dass Intrepid Metals derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 0,18 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,18 CAD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einschätzung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,22 CAD, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung als "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Intrepid Metals als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Intrepid Metals. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intrepid Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (66,67 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Intrepid Metals-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.