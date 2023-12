Sansei Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die technische Analyse der Sansei-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -0,4 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso wird für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating vergeben, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Sansei zeigt sich ebenfalls neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen dominieren die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Insgesamt zeigt sich keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Sansei-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 beträgt 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 51,79 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.