Volcon Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Volcon, was das Anleger-Sentiment positiv beeinflusst hat. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negativen Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser aktuellen Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Volcon insgesamt als "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Volcon-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers rückläufig ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 3,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,088 USD lag, was einer Abweichung von -97,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,94 USD) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-90,64 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Volcon-Aktie auf Grundlage der einfachen Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage gibt jedoch an, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Volcon-Aktie aufgrund des Sentiments und des Buzz ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI7 aktuell bei 84,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass Volcon überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Tendenzen und weist darauf hin, dass Volcon auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist (Wert: 93,15), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Volcon-Wertpapier somit auch in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.