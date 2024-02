Volcon Aktie: Was noch aussteht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Volcon in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Volcon bei 87,88 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei nur 1,21 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der Abstand zum GD200 beträgt -98,62 Prozent und zum GD50 -71,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass der RSI bei 94,03 liegt, was eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 67 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".