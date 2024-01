Volcon Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Volcon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,09 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,099 USD lag, was einer Abweichung von -96,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,49 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-79,8 Prozent Abweichung), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Volcon diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Volcon in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Volcon-Aktie beträgt 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Volcon somit auf Basis der RSIs eine "Neutral"-Bewertung.