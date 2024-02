Volcon Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Die Stimmungslage bei Volcon ist in den sozialen Netzwerken größtenteils negativ. In den vergangenen Tagen dominierte die negative Kommunikation an fünf Tagen, während an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen hat die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Volcon wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Volcon.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Volcon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 87,88 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs (1,21 USD) weicht somit um -98,62 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung des letzten Schlusskurses (4,18 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt um -71,05 Prozent, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhält die Volcon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Zuletzt wurde der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 94,03 Punkten, was darauf hinweist, dass Volcon momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Volcon weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung und einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Volcon damit auch in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet.