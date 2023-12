Volcon Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Sentiment und der Buzz um Volcon haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die für diese Analyse verwendet werden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Volcon keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Volcon daher in diesem Bereich ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Volcon diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Gut", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Volcon wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Volcon überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine Bewertung von "Schlecht" für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Überkauft-Situation (Wert: 90,22), was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Wertpapiers führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Volcon derzeit bei 3,4 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,086 USD lag und damit einen Abstand von -97,47 Prozent zum GD200 aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -88,68 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend erhält das Volcon-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.