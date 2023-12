Volatus Aerospace Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Volatus Aerospace betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 66,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 63,64 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verzeichnet der gleitende Durchschnittskurs von Volatus Aerospace einen Wert von 0,25 CAD, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,13 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -48 Prozent und einer Bewertung als "schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,16 CAD, was einem Abstand von -18,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien rund um Volatus Aerospace ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen lässt den Schluss zu, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Volatus Aerospace wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie verzeichnet eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Volatus Aerospace in diesem Punkt eine Einstufung als "neutral".