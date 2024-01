Volati Ab - Prf Perpetualk Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Volati wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40,63 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25, der bei 36,14 liegt, führt zu einer "Neutral"-Einstufung für die Volati-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Volati festgestellt. Die Bewertung für dieses Kriterium lautet daher "Neutral". Ebenso wurde keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Volati führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt für Volati bei 98,26 SEK, was eine Abweichung von +13,78 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 111,8 SEK bedeutet. Auf dieser Basis wird Volati mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 97,39 SEK führt zu einer positiven Bewertung mit einem Abweichung von +14,8 Prozent.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Volati wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive und an einem Tag negative Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.