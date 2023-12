Volati Ab - Prf Perpetualk Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Aktie von Volati weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 % im Bereich "Industriekonglomerate". Dies ergibt eine Differenz von 1,14 Prozentpunkten und führt daher zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Volati aktuell bei 97,32 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 107,2 SEK aus dem Handel ging, hat die Aktie einen Abstand von +10,15 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 93,3 SEK, was einer Differenz von +14,9 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Volati nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 19,5 insgesamt 58 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate", der 46,59 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Volati liegt bei 39,29, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ein "Gut" als Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".